Собянин сообщил об открытии трёх детских поликлиник, отвечающих новому московскому стандарту

Три детские поликлиники открылись в разных районах столицы. Речь идет о новом корпусе поликлиники в Рогачёвском переулке в Бескудниковском районе. Кроме того завершена реконструкция филиала № 1 ДГП № 48 в Кузьминках и филиала № 3 ДГП № 125 в Бибирево. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграмм-канале.

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Все поликлиники соответствуют новому московскому стандарту, в них смогут получать медицинскую помощь порядка 40 тысяч маленьких пациентов. Они смогут проходить наиболее распространённые обследования максимально близко к дому. В зданиях создано комфортное зонирование. Кабинеты врачей расположены так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. Для персонала созданы уютные комнаты отдыха.

Ранее завершилось строительство детской поликлиники на 320 посещений в смену в районе Ховрино.



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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:МоскваПоликлиники
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