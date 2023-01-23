Собянин сообщил об открытии трёх детских поликлиник, отвечающих новому московскому стандарту

Все поликлиники соответствуют новому московскому стандарту, в них смогут получать медицинскую помощь порядка 40 тысяч маленьких пациентов. Они смогут проходить наиболее распространённые обследования максимально близко к дому. В зданиях создано комфортное зонирование. Кабинеты врачей расположены так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. Для персонала созданы уютные комнаты отдыха.

Ранее завершилось строительство детской поликлиники на 320 посещений в смену в районе Ховрино.







