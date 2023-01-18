Собянин: более 30 социальных объектов построят в ТиНАО за счет бюджета Москвы
33 социальных объекта планируется построить в Троицком и Новомосковском административных округах к 2026 году за счет бюджета Москвы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, за последние 10 лет население ТиНАО выросло более чем в 2,5 раза - до 650 тысяч. человек.
«Это говорит о том, что мы выбрали верную стратегию развития «новой» Москвы. Нам удалось многое сделать, начиная с формирования транспортного каркаса и заканчивая благоустройством дворов, парков. Но предстоит сделать еще больше», - подчеркнул Собянин.
В частности, в ТиНАО возведут 20 детских садов и школьных зданий, рассчитанных более чем на 2 тыс. детей и подростков.
Кроме того, к 2026 году там построят шесть поликлиник по новому московскому стандарту, а также детский стационар на 180 коек, строительство которого планируется завершить уже в этом году, и лучевой корпус - эти два объекта войдут в состав в московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка».
К 2026 году на территории Троицкого и Новомосковского округов также возведут семь культурно-досуговых центров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 478 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 028 / сут.
- В России заявили о возможности Киева прекратить боевые действия в любой момент
- Столтенберг: военная помощь Украине приблизит мирные переговоры
- Клишас: необходимо доработать идею принимать на госслужбу только после армии
- Положение в России под санкциями сравнили с реминисценцией 1990-х
- СМИ: фигуристка Тарасова перевела телефонным мошенникам почти 800 тысяч рублей
- В Саудовской Аравии ожидают роста цен на нефть в 2023 году
- Welt: Евросоюз отключил SWIFT и заморозил активы ЦБ РФ по просьбе Болгарии
- Беглов рассказал Путину про зарплату дворников в Санкт-Петербурге
- Кабмин РФ не поддержал проект об установлении 31 декабря выходным днём
- МВД Украины обнародовало список погибших при крушении вертолёта в Броварах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru