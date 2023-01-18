Собянин: более 30 социальных объектов построят в ТиНАО за счет бюджета Москвы

33 социальных объекта планируется построить в Троицком и Новомосковском административных округах к 2026 году за счет бюджета Москвы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за последние 10 лет население ТиНАО выросло более чем в 2,5 раза - до 650 тысяч. человек.

«Это говорит о том, что мы выбрали верную стратегию развития «новой» Москвы. Нам удалось многое сделать, начиная с формирования транспортного каркаса и заканчивая благоустройством дворов, парков. Но предстоит сделать еще больше», - подчеркнул Собянин.

В частности, в ТиНАО возведут 20 детских садов и школьных зданий, рассчитанных более чем на 2 тыс. детей и подростков.

Кроме того, к 2026 году там построят шесть поликлиник по новому московскому стандарту, а также детский стационар на 180 коек, строительство которого планируется завершить уже в этом году, и лучевой корпус - эти два объекта войдут в состав в московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка».

К 2026 году на территории Троицкого и Новомосковского округов также возведут семь культурно-досуговых центров.

