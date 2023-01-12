Загрутдинов: Завершено строительство детской поликлиники в Ховрине

В Москве в районе Ховрино завершилось строительство детской поликлиники на 320 посещений в смену, готовится необходимая документация для открытия, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что учреждение построено по новому стандарту столичных поликлиник, который утвердил мэр города Сергей Собянин.

«Он основан на высокой доступности специалистов, современных технологиях для диагностики и профилактики болезней, расширении «цифровых» возможностей», - отметил Загрутдинов.

Так, учреждение оснащено не только современным медицинским оборудованием, но и зонами для комфортного ожидания посетителей, системами навигации, обеспечена доступность для маломобильных граждан.

На четырех этажах здания разместились медицинские кабинеты, зоны ожидания, помещения для персонала, буфет, гардероб и кабинет ЛФК. На территории у поликлиники предусмотрена специальная площадка для детей.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:НедвижимостьПоликлиники
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