Собянин сообщил о начале работы новой поликлиники на Дмитровском шоссе

Детско-взрослая поликлиника открылась в Дмитровском районе Москвы. Она сможет обслуживать 66 тысяч жителей столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Здание оснащено современным оборудованием. Работать оно будет в соответствии с новым московским стандартом, согласно которым кабинеты наиболее часто посещаемых специалистов и дежурных врачей располагаются на нижних этажах, а менее востребованные и административные – на верхних.

По словам Собянина, поликлиника семиэтажная, она рассчитана на 750 посещений в смену. В здании предусмотрены комфортные зоны ожидания и игровые для малышей. Медперсонал сможет отдыхать в специальных комнатах. Также есть отдельные входы у взрослого и детского блоков.

Ранее глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что лучевой и детский корпуса больницы в Коммунарке достроят в текущем году.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:МедицинаЗдравоохранениеПоликлиники
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