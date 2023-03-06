Собянин сообщил о начале работы новой поликлиники на Дмитровском шоссе
Детско-взрослая поликлиника открылась в Дмитровском районе Москвы. Она сможет обслуживать 66 тысяч жителей столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Здание оснащено современным оборудованием. Работать оно будет в соответствии с новым московским стандартом, согласно которым кабинеты наиболее часто посещаемых специалистов и дежурных врачей располагаются на нижних этажах, а менее востребованные и административные – на верхних.
По словам Собянина, поликлиника семиэтажная, она рассчитана на 750 посещений в смену. В здании предусмотрены комфортные зоны ожидания и игровые для малышей. Медперсонал сможет отдыхать в специальных комнатах. Также есть отдельные входы у взрослого и детского блоков.
Ранее глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что лучевой и детский корпуса больницы в Коммунарке достроят в текущем году.
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