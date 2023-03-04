Собянин: Шаговая доступность - ключевой принцип развития социнфраструктуры столичных районов

«Социальные объекты должны быть расположены в шаговой доступности от жилых кварталов. Этот принцип лег в основу развития каждого московского района. В течение года достроим десятки таких объектов», - отметил глава города.

Он привел в пример детские поликлиники в районе Ховрино на 320 пациентов за смену, в районе Восточное Бирюлево, которую оснастят более чем 700 единицами современного оборудования.

Образовательные объекты также являются условием повышения качества жизни москвичей. Две современных школы-гиганта на 1,3 тысячи и на 1,2 тысячи учеников построят около деревни Захарково в районе Кунцево и в деревне Ватутинки «новой» Москвы.

Кроме того, в столице используют комплексный подход в строительстве жилых районов. Например, строят учебный корпус и детский сада в районе Северное Чертаново и такой же комплекс - в Молжаниновском районе.

