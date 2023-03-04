Собянин: Шаговая доступность - ключевой принцип развития социнфраструктуры столичных районов
Расположение социальных объектов в шаговой доступности от жилых кварталов - это главный принцип развития Москвы, заявил в официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Социальные объекты должны быть расположены в шаговой доступности от жилых кварталов. Этот принцип лег в основу развития каждого московского района. В течение года достроим десятки таких объектов», - отметил глава города.
Он привел в пример детские поликлиники в районе Ховрино на 320 пациентов за смену, в районе Восточное Бирюлево, которую оснастят более чем 700 единицами современного оборудования.
Образовательные объекты также являются условием повышения качества жизни москвичей. Две современных школы-гиганта на 1,3 тысячи и на 1,2 тысячи учеников построят около деревни Захарково в районе Кунцево и в деревне Ватутинки «новой» Москвы.
Кроме того, в столице используют комплексный подход в строительстве жилых районов. Например, строят учебный корпус и детский сада в районе Северное Чертаново и такой же комплекс - в Молжаниновском районе.
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