Детский и лучевой корпуса больницы в Коммунарке достроят в 2023 году

Лучевой и детский корпуса больницы в Коммунарке будут достроены в 2023 году. В детском корпусе строители выполняют пусконаладочные работы и заканчивают благоустройство. В корпусе лучевой терапии на 50 коек возведен монолит здания, сейчас ведутся отделочные работы и устройство фасадов, строение сдадут в эксплуатацию в 2023 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В восьмиэтажном детском корпусе общей площадью 24,2 тысячи «квадратов» будут функционировать 14 отделений.

Отделение патологии новорожденных оснастят новейшими инкубаторами (кювезами). Они помогут спасать жизни маленьких пациентов при сложнейших патологиях и экстремально низком весе. Будет применяться широкий спектр современных возможностей лечения онкологических больных.

Для родителей и детей в стационаре предусмотрены одно- и двухместные палаты с высокими потолками и большими светлыми окнами.

Шестиэтажный корпус лучевой терапии оснастят самым современным оборудованием. Оно поможет определить природу опухолевой клетки и назначить оптимальную терапию, способную поразить злокачественное образование, не нанося вреда здоровым клеткам.

В корпусе разместятся отделения внутриполостной терапии, радиотерапии, дневной стационар для оказания радиотерапевтического лечения, радиологический блок, блоки радионуклидного обеспечения, томометрии, радиологических исследований, а также административно- хозяйственные помещения.

Также в новом корпусе предусмотрена лаборатория радиоизотопной диагностики. Оборудование в ней позволит выявлять онкологические заболевания на ранней стадии.

По словам Загрутдинова, появление нового корпуса лучевой терапии — значительный шаг в совершенствовании онкологической службы. Не имеющий аналогов комплекс для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях позволит точечно воздействовать на клетки опухоли, добавил он.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:Поликлиники
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