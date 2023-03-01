Детский и лучевой корпуса больницы в Коммунарке достроят в 2023 году
Лучевой и детский корпуса больницы в Коммунарке будут достроены в 2023 году. В детском корпусе строители выполняют пусконаладочные работы и заканчивают благоустройство. В корпусе лучевой терапии на 50 коек возведен монолит здания, сейчас ведутся отделочные работы и устройство фасадов, строение сдадут в эксплуатацию в 2023 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В восьмиэтажном детском корпусе общей площадью 24,2 тысячи «квадратов» будут функционировать 14 отделений.
Отделение патологии новорожденных оснастят новейшими инкубаторами (кювезами). Они помогут спасать жизни маленьких пациентов при сложнейших патологиях и экстремально низком весе. Будет применяться широкий спектр современных возможностей лечения онкологических больных.
Для родителей и детей в стационаре предусмотрены одно- и двухместные палаты с высокими потолками и большими светлыми окнами.
Шестиэтажный корпус лучевой терапии оснастят самым современным оборудованием. Оно поможет определить природу опухолевой клетки и назначить оптимальную терапию, способную поразить злокачественное образование, не нанося вреда здоровым клеткам.
В корпусе разместятся отделения внутриполостной терапии, радиотерапии, дневной стационар для оказания радиотерапевтического лечения, радиологический блок, блоки радионуклидного обеспечения, томометрии, радиологических исследований, а также административно- хозяйственные помещения.
Также в новом корпусе предусмотрена лаборатория радиоизотопной диагностики. Оборудование в ней позволит выявлять онкологические заболевания на ранней стадии.
По словам Загрутдинова, появление нового корпуса лучевой терапии — значительный шаг в совершенствовании онкологической службы. Не имеющий аналогов комплекс для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях позволит точечно воздействовать на клетки опухоли, добавил он.
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