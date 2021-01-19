Собянин рассказал, сколько человек в Москве сделали прививку от COVID-19

В Москве первую часть вакцины от коронавируса получили 200 тыс. человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.

Градоначальник отметил, что в понедельник, 18 января, был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток — 25 тыс.