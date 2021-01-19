Собянин рассказал, сколько человек в Москве сделали прививку от COVID-19

В Москве первую часть вакцины от коронавируса получили 200 тыс. человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.

Градоначальник отметил, что в понедельник, 18 января, был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток — 25 тыс.

«По всем направлениям». Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

Среди привитых на данный момент около половины — люди в возрасте старше 60 лет, передает RT.

В столице сделать прививку можно в одном из стационарных или выездных пунктов вакцинации (всего порядка 120).

Собянин добавил, что в Москве наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, сообщает РЕН ТВ.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияСергей Собянин
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