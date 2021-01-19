Собянин рассказал, сколько человек в Москве сделали прививку от COVID-19
19 января 202115:14
В Москве первую часть вакцины от коронавируса получили 200 тыс. человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.
Градоначальник отметил, что в понедельник, 18 января, был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток — 25 тыс.
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19 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru