В Москве впервые с июня за сутки умерли более 40 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался 41 пациент. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.



Агентство ТАСС отмечает, что данный показатель является максимальным с 18 июня 2020 года.У всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5 442.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 11615 новых случаев коронавируса, из них 4082 – в Москве. Как передает оперштаб, число госпитализаций в Москве сегодня составило 1049 человек, что является антирекордом пандемии в столице.

Общее число заражений в РФ превысило 1,2 млн. В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ