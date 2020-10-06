В Москве впервые с июня за сутки умерли более 40 пациентов с COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался 41 пациент. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Агентство ТАСС отмечает, что данный показатель является максимальным с 18 июня 2020 года.У всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5 442.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 11615 новых случаев коронавируса, из них 4082 – в Москве. Как передает оперштаб, число госпитализаций в Москве сегодня составило 1049 человек, что является антирекордом пандемии в столице.
Общее число заражений в РФ превысило 1,2 млн. В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru