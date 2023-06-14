Собянин рассказал о трансформации московской онкослужбы

Новый Московский стандарт оказания онкологической помощи подразумевает современное технологическое оснащение медучреждений, комфорт для пациентов и врачей, лучшие методы и протоколы лечения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

По его словам, внедрение нового стандарта в городе началось в 2019 году. Его главной идеей было концентрирование онкопомощи в полном замкнутом цикле многопрофильных медицинских хабов, созданных на базе пяти клиник: Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», Боткинской больницы, городской клинической онкологической больницы №1, Московского клинического научного центра имени Логинова и Московской городской онкологической больницы №62.