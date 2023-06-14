Собянин рассказал о трансформации московской онкослужбы

Новый Московский стандарт оказания онкологической помощи подразумевает современное технологическое оснащение медучреждений, комфорт для пациентов и врачей, лучшие методы и протоколы лечения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

По его словам, внедрение нового стандарта в городе началось в 2019 году. Его главной идеей было концентрирование онкопомощи в полном замкнутом цикле многопрофильных медицинских хабов, созданных на базе пяти клиник: Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», Боткинской больницы, городской клинической онкологической больницы №1, Московского клинического научного центра имени Логинова и Московской городской онкологической больницы №62.

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Такой подход, по словам градоначальника, обеспечивает полную ответственность клиники за здоровье пациентов от постановки диагноза до диспансерного наблюдения.

Предполагается, что после завершения программы тотального обновления медицинской инфраструктуры онкослужба Москвы достигнет нового качественного уровня.

Ранее сегодня Собянин рассказал об открытии нового лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова.



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Фото: mos.ru
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