Собянин объявил о завершении строительства новой онкологической клиники МКНЦ им Логинова
Новый лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова открылся на шоссе Энтузиастов в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил ключи от клиники ее директору Игорю Хатькову.
Градончальник назвал комплекс «суперсовременным» и заявил, что москвичи «получили дополнительные возможности получения первоклассной качественной медицинской помощи».
Строительство нового комплекса МКНЦ имени Логинова началось в 2020 году. Он рассчитан на 613 коек, в том числе 38 коек реанимации и интенсивной терапии, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.
С действующими лечебными корпусами новое здание соединяют крытые переходы. Пациенты с онкозаболеваниями смогут получать все виды медицинской помощи от диагностики до высокотехнологичного лечения и диспансерного наблюдения в одном месте.
Технологическое оснащение комплекса позволит расширить возможности выполнения высокотехнологичных операций и проводить лучевую терапию (3D и 4D), которая ранее в учреждении не выполнялась.
Врачи клиники будут применять современную систему быстрого восстановления, которая составляет два-три дня для стандартных хирургических вмешательств.
Палаты стационара маломестные, оснащены кроватями с электроприводом, кнопками вызова медперсонала, душем и санузлом.
В Москве ранее опубликовали очередной рейтинг якорных онкологических стационаров.
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