Собянин объявил о завершении строительства новой онкологической клиники МКНЦ им Логинова

Строительство нового комплекса МКНЦ имени Логинова началось в 2020 году. Он рассчитан на 613 коек, в том числе 38 коек реанимации и интенсивной терапии, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

С действующими лечебными корпусами новое здание соединяют крытые переходы. Пациенты с онкозаболеваниями смогут получать все виды медицинской помощи от диагностики до высокотехнологичного лечения и диспансерного наблюдения в одном месте.

Технологическое оснащение комплекса позволит расширить возможности выполнения высокотехнологичных операций и проводить лучевую терапию (3D и 4D), которая ранее в учреждении не выполнялась.

Врачи клиники будут применять современную систему быстрого восстановления, которая составляет два-три дня для стандартных хирургических вмешательств.

Палаты стационара маломестные, оснащены кроватями с электроприводом, кнопками вызова медперсонала, душем и санузлом.

В Москве ранее опубликовали очередной рейтинг якорных онкологических стационаров.

