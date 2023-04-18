Собянин назвал основные направления развития столичного здравоохранения

Градоначальник отметил, что среди задач на 2023 год – завершение реконструкций поликлиник. Уточняется, что 80 помещений уже готовы, а в 121 ведутся строительные работы. Также планируется достроить четыре флагманских центра городских больниц, новый комплекс МКНЦ имени Логинова, корпуса клинического центра «Коммунарка», ИКБ №1 и детской больницы святого Владимира.

Глава столицы рассказал об улучшении качества лечения онкозаболеваний благодаря внедрению нового стандарта помощи пациентам с таким недугом. По словам мэра, для комфорта медработников и пациентов будет развиваться применение цифровых технологий в медицинской практике.

