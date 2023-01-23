Собянин рассказал о росте производства медоборудования в Москве

Производство медицинского оборудования в Москве в 2022 году увеличилось более, чем на треть. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём телеграм-канале.

По его словам, это результат того, что несколько лет назад столица сделала ставку на поддержку промышленности, в том числе производителей лекарств и медоборудования. Производители получают от города в частности помощь в подборе участка под размещение производства, целевые субсидии и льготные кредиты.

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На данный момент более 100 столичных предприятий выпускают наборы первой помощи, пульсоксиметры, аппараты искусственной вентиляции лёгких, изделия для остановки кровотечений, сердечно-лёгочной реанимации, медицинскую мебель.

Ранее Собянин сообщил об открытии трёх детских поликлиник в разных районах столицы, отвечающих новому московскому стандарту.




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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ПроизводствоМоскваМедицина
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