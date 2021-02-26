Собянин рассказал о преодолении самого страшного этапа пандемии

«Значительная часть (жизни города) и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу. Но я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать», - сказал он на коллегии «Итоги деятельности управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в 2020 году и задачи на 2021 год».

По словам Собянина, к новым вызовам сейчас уже власти Москвы готовы гораздо больше, чем год назад.

Мэр добавил, что Москва была на передовой в борьбе с коронавирусом в силу ряда объективных причин, пишет «Газета.ру». По его словам, если бы все системы здравоохранения не были бы переведены в новый режим работы, то жертв было бы гораздо больше.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия справляется с пандемией коронавируса гораздо успешнее многих других стран, передает РИА ФАН.

