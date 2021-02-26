Минздрав обозначил сроки спада заболеваемости COVID-19
Спад заболеваемости COVID-19 в России возможен к лету. Об этом сообщил РИА «Новости» главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.
Он отметил, что не исключает повторную активизацию эпидемического процесса в осенне-зимний период, однако к лету заболеваемости должна снизиться.
Ранее стало известно, что южноафриканский и британский штамм коронавируса оказались более стойкие к антителам и существующим вакцинам. К такому выводу 15 февраля пришли французские молекулярные биологи из кластера вирусологии университета Пастера.
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