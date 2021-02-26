Минздрав обозначил сроки спада заболеваемости COVID-19

Спад заболеваемости COVID-19 в России возможен к лету. Об этом сообщил РИА «Новости» главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.

Он отметил, что не исключает повторную активизацию эпидемического процесса в осенне-зимний период, однако к лету заболеваемости должна снизиться.

Меркель рассказала о спаде эпидемии COVID-19 в ФРГ

Ранее стало известно, что южноафриканский и британский штамм коронавируса оказались более стойкие к антителам и существующим вакцинам. К такому выводу 15 февраля пришли французские молекулярные биологи из кластера вирусологии университета Пастера.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:МинздравРоссияПандемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры