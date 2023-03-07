Собянин рассказал о госпитале для участников СВО и жителей новых территорий в Вороновском

На базе клинического центра «Вороновское» открыли госпиталь для пациентов из недавно присоединенных территорий России. Об этом сообщил в блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Он объяснил это необходимостью разгрузить госпитали в новых регионах, дав им возможность начать возвращаться к оказанию плановой медицинской помощи гражданскому населению. Собянин уточнил, что в Москве будут получать медицинскую помощь участники СВО, гражданские служащие и раненые мирные жители.