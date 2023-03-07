Собянин рассказал о госпитале для участников СВО и жителей новых территорий в Вороновском
На базе клинического центра «Вороновское» открыли госпиталь для пациентов из недавно присоединенных территорий России. Об этом сообщил в блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
Он объяснил это необходимостью разгрузить госпитали в новых регионах, дав им возможность начать возвращаться к оказанию плановой медицинской помощи гражданскому населению. Собянин уточнил, что в Москве будут получать медицинскую помощь участники СВО, гражданские служащие и раненые мирные жители.
По словам мэра, госпиталь уже принял 25 пациентов. В медучреждении созданы все условия для оказания высококвалифицированной помощи с новейшим оборудованием, развернули дополнительные операционные. С пациентами работают врачи-хирурги, нейрохирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, психологи.
В ноябре 2022 года совместно с министерством обороны России организовали реабилитацию военнослужащих в московском Госпитале для ветеранов войн №3.
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