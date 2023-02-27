Собянин открыл Единый центр поддержки участников СВО и их семей

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова открыли Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Отмечается, что в Центре можно будет получить психологическую помощь, юридическую поддержку, узнать все про реабилитацию. Также в центре помогут с поиском работы при необходимости.

В центре оборудованы помещения для встреч с персональными координаторами, есть мультифункциональный конференц-зал, кафе, детская игровая комната и другие помещения.