Собянин открыл Единый центр поддержки участников СВО и их семей
Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова открыли Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей.
Отмечается, что в Центре можно будет получить психологическую помощь, юридическую поддержку, узнать все про реабилитацию. Также в центре помогут с поиском работы при необходимости.
В центре оборудованы помещения для встреч с персональными координаторами, есть мультифункциональный конференц-зал, кафе, детская игровая комната и другие помещения.
21 февраля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о единых мерах поддержки семей всех москвичей, принимающих участие в специальной военной операции (СВО) на Украине.
Соцподдержка теперь распространяется на семьи мобилизованных, военнослужащих по контракту и добровольцев.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил создать специальный фонд, оказывающий адресную помощь ветеранам СВО и семьям погибших.
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