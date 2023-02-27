Собянин открыл Единый центр поддержки участников СВО и их семей

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова открыли Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Отмечается, что в Центре можно будет получить психологическую помощь, юридическую поддержку, узнать все про реабилитацию. Также в центре помогут с поиском работы при необходимости.

В центре оборудованы помещения для встреч с персональными координаторами, есть мультифункциональный конференц-зал, кафе, детская игровая комната и другие помещения.

Собянин: Поставленная президентом задача помочь семьям участников СВО будет выполнена

21 февраля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о единых мерах поддержки семей всех москвичей, принимающих участие в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Соцподдержка теперь распространяется на семьи мобилизованных, военнослужащих по контракту и добровольцев.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил создать специальный фонд, оказывающий адресную помощь ветеранам СВО и семьям погибших.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СпецоперацияМоскваСергей Собянин
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