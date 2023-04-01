Собянин подвел итоги двух месяцев работы флагманского центра больницы им Вересаева
Более 10 тыс. пациентов смогли получить помощь за первые два месяца работы в флагманском центре больницы имени Вересаева, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«За первые два месяца работы флагманский центр имени Вересаева принял больше 10 тыс. пациентов. Чаще всего причинами экстренной госпитализации становились сердечно-сосудистые заболевания и различные травмы. Напомню, флагманский центр имени Вересаева работает по новому стандарту оказания экстренной помощи. Распределять пациентов по зонам в зависимости от состояния врачам помогает система «Триаж»», - рассказал глава Москвы.
В учреждении работают по принципу «врач - к пациенту». По словам мэра столицы, осмотры и большая часть обследований проводится врачами «около кровати больного». Оборудование центра насчитывает более 1,5 тыс. единиц, в том числе высокотехнологичное. В уникальной гибридной операционной одновременно могут работать хирурги разных специальностей.
Решением не медицинских вопросов занимаются не врачи, а социальные координаторы и администраторы.
По словам Сергея Собянина, в марте прием пациентов также начал флагманский центр и при научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского. Еще четыре запустят в нескольких округах города. Каждый из центров сможет принимать около 200 человек в сутки.
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