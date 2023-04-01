Собянин подвел итоги двух месяцев работы флагманского центра больницы им Вересаева

«За первые два месяца работы флагманский центр имени Вересаева принял больше 10 тыс. пациентов. Чаще всего причинами экстренной госпитализации становились сердечно-сосудистые заболевания и различные травмы. Напомню, флагманский центр имени Вересаева работает по новому стандарту оказания экстренной помощи. Распределять пациентов по зонам в зависимости от состояния врачам помогает система «Триаж»», - рассказал глава Москвы.

В учреждении работают по принципу «врач - к пациенту». По словам мэра столицы, осмотры и большая часть обследований проводится врачами «около кровати больного». Оборудование центра насчитывает более 1,5 тыс. единиц, в том числе высокотехнологичное. В уникальной гибридной операционной одновременно могут работать хирурги разных специальностей.

Решением не медицинских вопросов занимаются не врачи, а социальные координаторы и администраторы.

По словам Сергея Собянина, в марте прием пациентов также начал флагманский центр и при научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского. Еще четыре запустят в нескольких округах города. Каждый из центров сможет принимать около 200 человек в сутки.

