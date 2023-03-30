Собянин сообщил о кратном повышении доступности высокотехнологичной медицины в Москве
В Москве высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) в стационарах стали оказывать в 50 раз чаще, чем в 2010 году. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте. По его словам, сегодня такую помощь получают более 100 тысяч человек ежегодно.
«К началу 2023 года мы смогли включить в программу оказания высокотехнологичной медицинской помощи 45 стационаров Москвы», - добавил он.
Мэр отметил, что была проделана большая работа в сфере модернизации здравоохранения. Задачей в последние годы было увеличить объемы ВМП в обычных городских стационарах, закупались десятки тысяч единиц оборудования.
Ранее мэр Москвы открыл новый научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода в филиале «Лефортовский». Градоначальник подчеркнул богатую историю Московского эндокринного завода и отметил лидирующие позиции предприятия в направлении полного импортозамещения. Уточняется, что завод обеспечивает потребителей самой необходимой медицинской отечественной продукцией.
Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что проектные инвестиции составили 944 млн рублей, а количество созданных рабочих мест равняется 250.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru