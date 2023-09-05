Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова
Мэр российской столицы Сергей Собянин принял участие в торжественном открытии нового флагманского центра городской клинической больницы №15 имени Филатова. Центр на улице Вешняковская на востоке Москвы стал уже третьим по счету в городе.
Градоначальник назвал новый объект «высокотехнологичным сердцем» ГКБ им. Филатова, которая считается одной из самых лучших в московском здравоохранении. С запуском центра медики получат новые возможности в профессиональном плане.
Корпус рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в сутки. После первой необходимой медицинской помощи их либо выпишут на амбулаторное лечение, либо направят в профильные отделения больницы. Центр оснащен современным оборудованием.
Кроме того, здесь внедрены принципы «цифрового госпиталя» – медицинская документация ведется в электронном виде. Сформирована комфортная среда для родных и близких пациентов. Для этого даже оборудованы специальные family room.
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