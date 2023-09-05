Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Мэр российской столицы Сергей Собянин принял участие в торжественном открытии нового флагманского центра городской клинической больницы №15 имени Филатова. Центр на улице Вешняковская на востоке Москвы стал уже третьим по счету в городе.

Градоначальник назвал новый объект «высокотехнологичным сердцем» ГКБ им. Филатова, которая считается одной из самых лучших в московском здравоохранении. С запуском центра медики получат новые возможности в профессиональном плане.