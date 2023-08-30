В Москве стартовала новая образовательная программа для терапевтов
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Кадровом центре Департамента здравоохранения столицы стартовала новая программа дополнительного профессионального образования для терапевтов флагманских центров больниц, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, в её рамках рассматриваются порядок действий врачей-терапевтов при оказании неотложной медпомощи в кардиологии, пульмонологии, нефрологии и эндокринологии.
Она уточнила, что комплексную программу разрабатывали специалисты крупнейших столичных больниц, а также федеральных научных и образовательных организаций. В ней рассматриваются такие вопросы, как «дифференциальная диагностика болей в грудной клетке, диагностика и лечение острого коронарного синдрома, острой сердечной недостаточности и отека легких, неотложные состояния при поражении почек у больных с прогрессирующими заболеваниями печени» и прочее.
«Именно терапевты, как правило, проводят первичную оценку состояния поступивших пациентов... Работа этих специалистов во флагманских центрах предполагает очень широкий спектр знаний и навыков», – отметила Ракова.
Вице-мэр добавила, что обучение дистанционное и длится 18 академических часов. После успешной сдачи итоговой аттестации медики получат соответствующее количество баллов в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования.
Ранее Ракова заявила, что в Москве был сформирован новый рейтинг якорных онкологических стационаров, который складывается из медицинских показателей, основанных на соблюдении клиентских путей, а также отзывов пациентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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