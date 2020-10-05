Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе открылись два резервных коронавирусных госпиталя в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское».
Градоначальник пояснил, что связано это с высокой динамикой заболеваемости новой инфекцией.
Он также уточнил, что госпитали существуют в структуре ведущих московских больниц по борьбе с COVID-19 и обеспечены необходимым врачебным и медицинским персоналом.
По словам Собянина, сюда будут поступать в основном пациенты с легкой и средней тяжестью течения болезни.
«Здесь также есть палаты интенсивной терапии. К каждой койке подведены медицинские газы, кислород. Блоки питания, блоки выписки, блоки поступлений пациентов - все сделано по самым высоким стандартам», - отметил Собянин в ходе осмотра госпиталя в «Сокольниках».
Мэр также призвал москвичей соблюдать все меры, рекомендованные санитарными врачами для того, чтобы не допустить быстрого распространения инфекции, пишет «Газета.ру».
В КВЦ «Сокольники» в коронавирусный комплекс перепрофилировано шесть павильонов, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. Первых пациентов он примет в начале октября.
В ледовом дворце «Крылатское» развернуты более 1 тыс. инфекционных коек.
Ранее оперштаб сообщил, что число заразившихся коронавирусом жителей Москвы за сутки превысило 3 тысячи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru