Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе открылись два резервных коронавирусных госпиталя в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское».

Градоначальник пояснил, что связано это с высокой динамикой заболеваемости новой инфекцией.

Он также уточнил, что госпитали существуют в структуре ведущих московских больниц по борьбе с COVID-19 и обеспечены необходимым врачебным и медицинским персоналом.

По словам Собянина, сюда будут поступать в основном пациенты с легкой и средней тяжестью течения болезни.

«Здесь также есть палаты интенсивной терапии. К каждой койке подведены медицинские газы, кислород. Блоки питания, блоки выписки, блоки поступлений пациентов - все сделано по самым высоким стандартам», - отметил Собянин в ходе осмотра госпиталя в «Сокольниках».

В Москве 3537 новых зараженных COVID-19

Мэр также призвал москвичей соблюдать все меры, рекомендованные санитарными врачами для того, чтобы не допустить быстрого распространения инфекции, пишет «Газета.ру».

В КВЦ «Сокольники» в коронавирусный комплекс перепрофилировано шесть павильонов, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. Первых пациентов он примет в начале октября.

В ледовом дворце «Крылатское» развернуты более 1 тыс. инфекционных коек.

Ранее оперштаб сообщил, что число заразившихся коронавирусом жителей Москвы за сутки превысило 3 тысячи.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:КоронавирусГоспитализацияСергей Собянин
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