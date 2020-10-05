Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе открылись два резервных коронавирусных госпиталя в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское».

Градоначальник пояснил, что связано это с высокой динамикой заболеваемости новой инфекцией.

Он также уточнил, что госпитали существуют в структуре ведущих московских больниц по борьбе с COVID-19 и обеспечены необходимым врачебным и медицинским персоналом.

По словам Собянина, сюда будут поступать в основном пациенты с легкой и средней тяжестью течения болезни.

«Здесь также есть палаты интенсивной терапии. К каждой койке подведены медицинские газы, кислород. Блоки питания, блоки выписки, блоки поступлений пациентов - все сделано по самым высоким стандартам», - отметил Собянин в ходе осмотра госпиталя в «Сокольниках».