В Москве опубликован актуальный рейтинг онкологических стационаров
В Москве опубликован свежий рейтинг якорных онкологических стационаров. Лидером стала городская клиническая онкологическая больница №1. Рейтинг основан на показателях и отзывов тех, кто лечился в стационарах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что лидирующая больница еще несколько месяцев назад была на четвертом месте. Такая конкуренция способствует развитию московского здравоохранения. Кроме того, открытая публикация рейтинга позволяет пациентам ориентироваться на получении качественной спецпомощи.
В основу рейтинга входят два показателя: пациентский и медицинский. Первый формируется благодаря отзывам пациентов, а медицинские показатели складываются из соблюдения этапности и сроков клиентских путей.
Второе место досталось Московскому клиническому научному центру имени А.С. Логинова – его медицинский рейтинг 4,3; пациентский – 3,8.
Третье место заняла московская городская онкологическая больница №62 (медицинский рейтинг – 3,3; пациентский – 4,2).
С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте https://mosgorzdrav.ru/onko .
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