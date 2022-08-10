Собянин: Москва продолжит программу развития современной паллиативной помощи

Москва продолжит программу развития качественной и своевременной паллиативной помощи, несмотря на экономические сложности. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра Московского многопрофильного центра паллиативной помощи после комплексной реконструкции учреждения, где будет открыт дом сестринского ухода «Коломенское».

По его словам, программу составили несколько лет тому назад. Это и стационарная паллиативная помощь в клиниках, и в центрах-хосписах. Мэр также отметил, что очень важно развивать и помощь на дому.

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«Несмотря на проблемы, связанные с бюджетом, экономические вызовы, мы эту программу не останавливаем, доведем ее до конца, так, чтобы паллиативный центр у нас был самым лучшим в мире, и москвичи получали самую лучшую паллиативную помощь», - подчеркнул Собянин.

Он также сообщил, что реконструкция новых корпусов Центра паллиативной помощи уже завершается.

«Три корпуса мы реконструировали на хорошем, высоком, современном уровне, и три корпуса еще находится в работе. Я думаю, не за горами - они тоже будут реконструированы», - добавил мэр.

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Дом сестринского ухода «Коломенское» на 113 коек будет открыт в бывшем корпусе городской клинической больницы имени Юдина. Пациентами нового медицинского учреждения станут неизлечимо больные, нуждающиеся в постоянном сестринском уходе: с пролежнями, труднозаживающими ранами, маломобильные и те, кто не может обслуживать себя самостоятельно.

Отмечается, что комфортные палаты рассчитаны на одного-двух человек и оборудованы отдельным санузлом, телевизором, холодильником, шкафом и другой необходимой мебелью.

Планируется, что первых пациентов дом сестринского ухода «Коломенское» примет 16 августа 2022 года.

В рамках модернизации помещений Центра паллиативной помощи в 2021-2022 годы были капитально отремонтированы три здания: главный корпус центра на ул. Двинцев, бывший корпус ГКБ имени Демихова, бывший корпус ГКБ имени Юдина. В планах - капитальный ремонт еще трех зданий: ремонт второго корпуса центра на ул. Двинцев, завершение ремонта двух зданий для размещения дома сестринского ухода «Даниловский».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваПаллиативная ПомощьМэр МосквыСергей Собянин
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