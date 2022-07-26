Москвичам рассказали о работе центра критических состояний скорой помощи
В центре критических состояний скорой помощи столицы круглосуточно оказывается помощь медицинским организациям, а также населению по вопросам, касающимся острых химических отравлений. Об этом сообщил заместитель главврача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова, куратор Центра критических состояний Петр Давыдов.
«К врачу-токсикологу нашего центра обращаются и выездные бригады скорой медицинской помощи, когда помогают пациентам со сложными или неизвестными отравлениями, например, какими-то редкими химическими токсикантами, средствами бытовой химии, специфическими лекарствами или же ядовитыми растениями и грибами», - рассказал он.
Он также отметил, что часто к врачу-токсикологу обращаются родители детей, которые имели контакт с химическим токсикантом, чтобы понять, нужно ли вызывать скорую помощь. Так, если это необходимо, специалист самостоятельно направляет бригаду к пациенту.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в центре критических состояний московской скорой помощи начали работать врачи-токсикологи.
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