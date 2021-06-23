Собянин: Москва достигла пика заболеваемости COVID-19

Мэр Сергей Собянин заявил, что Москва практически достигла пика заболеваемости коронавирусом.

«К сожалению, ситуация сложная, сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом», - сказал Собянин в ходе осмотра новой поликлиники в районе Коптево.

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Градоначальник добавил, что хорошая новость заключается в том, что жители стали активнее вакцинироваться, передает ТАСС.

За минувшие сутки в Москве отмечено максимальное число летальных случаев пациентов с COVID-19 – 88. Новых зараженных 6534, пишет «Свободная пресса».

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:КоронавирусСергей Собянин
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