Собянин: Москва достигла пика заболеваемости COVID-19
Мэр Сергей Собянин заявил, что Москва практически достигла пика заболеваемости коронавирусом.
«К сожалению, ситуация сложная, сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом», - сказал Собянин в ходе осмотра новой поликлиники в районе Коптево.
Градоначальник добавил, что хорошая новость заключается в том, что жители стали активнее вакцинироваться, передает ТАСС.
За минувшие сутки в Москве отмечено максимальное число летальных случаев пациентов с COVID-19 – 88. Новых зараженных 6534, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+17 594 / сут.
Умерли
131 тыс.+548 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+12 660 / сут.
- Германия поможет Украине отстоять свои интересы после строительства «СП-2»
- «Не обсуждается». Песков прокомментировал возможность введения нового локдауна
- В Индии предупредили о моментальной заразности штамма «дельта-плюс»
- Кадырова призвали выставить свою кандидатуру на сентябрьских выборах главы региона
- Собянин открыл сразу четыре поликлиники после комплексной реконструкции
- МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение
- На вакцинацию записалось рекордное число москвичей
- Собянин: Москва достигла пика заболеваемости COVID-19
- Адвокат: Избитый Мамаевым и Кокориным водитель отсудил ещё 200 тысяч рублей
- Немецкие компании заявили о намерении вложить в Россию миллиарды евро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru