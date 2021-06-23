Собянин: Москва достигла пика заболеваемости COVID-19

Число записей на вакцинацию выросло в Москве в 10 раз Интраназальная вакцина «Спутник Лайт» станет доступна в ближайшее время в столице Рабочий погиб при обвале грунта на стройке в столице Работы по очистке и углублению дна начались на пассажирских причалах Москвы-реки Воду раздают в метро и на станциях МЦК из-за жары в столице