Собянин: Московские терапевты поставили 9 млн диагнозов с помощью нейросетей
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в столице активно развивают искусственный интеллект в медицине.
По его словам, система поддержки принятия врачебных решений, которая работает в московских поликлиниках работает, помогла врачам поставить более девяти млн предварительных диагнозов, а времени на назначение дополнительных исследований и консультаций теперь требуется в среднем в 10 раз меньше.
Градоначальник отметил, что разработанные учёными требования к умным алгоритмам позволяют в режиме реального времени выявить патологии различных заболеваний, в том числе «сколиоз позвоночника на рентгене».
«Сегодня технологии компьютерного зрения выявляют патологии по 19 направлениям лучевых исследований. А к концу года планируем открыть новые направления для разработчиков - всего станет больше 50», - добавил мэр.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичные специалисты разработали новые стандарты,которые устанавливают общие требования к системам искусственного интеллекта в медицине, сообщает НСН.
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