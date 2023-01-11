Вице-мэр Ракова: вступили в силу разработанные московскими рентгенологами ГОСТы для тестирования искусственного интеллекта

Столичные специалисты разработали новые стандарты,которые устанавливают общие требования к системам искусственного интеллекта в медицине и системам менеджмента качества. Единые стандарты помогут в разработке новых нейросетей, тестировании существующих и позволят внедрять в практическую медицину лучшие практики. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



Новые ГОСТы, разработанные столичными рентгенологами, вступили в силу с 1 января, общее их количество уже достигло 10. Как отметила Ракова, в сфере искусственного интеллекта в московской медицине наблюдается колоссальный прорыв. Так, первые ГОСТы для тестирования нейросетей в клинической медицине появились в прошлом году, в 2023-м начали действовать новые стандарты.

«Специалисты создают стандарты для систем искусственного интеллекта в здравоохранении, которых еще нет в мире, опираясь на свой уникальный опыт и научные разработки. Такие стандарты повышают доверие к современным технологиям и делают более прозрачными и понятными все процессы и на этапе разработки, и при регистрации, и при эксплуатации. Это помогает внедрять умные решения еще быстрее, а также получать более качественные и предсказуемые инструменты для заботы о здоровье пациентов», — отметила вице-мэр.

Единые стандарты прежде всего будут применяться разработчиками сервисов искусственного интеллекта, лабораториями при технических испытаниях, медорганизациями в клинических испытаниях. ГОСТы РФ установят общие положения комплекса стандартов «Системы искусственного интеллекта в клинической медицине», определят требования к методам испытаний систем для анализа медицинских изображений. Так, ГОСТ Р 59921.8-2022 для организаций предложит руководство по применению ГОСТ ISO 13485 к связанным с заказом, поставкой, разработкой, эксплуатацией процессам. При этом ГОСТ Р 59921.9-2022 распространяется на интеллектуальный анализ данных, полученных в ходе исследования в клинической физиологии.



Инициатором создания национальных стандартов для внедрения систем искусственного интеллекта в клиническую медицину стал профильный подкомитет 01 Технического комитета по стандартизации 164 «Искусственный интеллект» Росстандарта на базе Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения. Для разработки единых понятий и норм для всех участников процесса Москва объединила несколько десятков разработчиков программного обеспечения, медиков, профессоров, научных сотрудников.



В столичной медицине уже внедрены более 40 сервисов искусственного интеллекта по 17 различным направлениям исследований. Нейросети используют в том числе для обработки флюорографии, маммографии, рентгенографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии при диагностике коронавирусной инфекции, онкологических заболеваний, болезней сердца и других.

