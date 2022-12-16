Ракова: Москва включит анализ снимков искусственным интеллектом в тариф ОМС

Российская столица с будущего года первой в стране включит в тариф обязательного медицинского страхования анализ рентгеновских снимков с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова на городском форуме профессионалов «Моя поликлиника» в Гостином дворе.

По её словам, таким образом будет завершён первый этап внедрения в практическое здравоохранение и повседневную медицинскую практику сервисов цифрового зрения. Как отметила Ракова, Москва активно продвигается в плане практического применения ИИ. Первым в тариф ОМС внесут анализ маммографических снимков молочных желёз, что позволит широко внедрять такие технологии в практическое здравоохранение и освободиться от зависимости от грантовой поддержки.

Для москвичей такого рода исследования останутся бесплатными, в то же время, применение современных «умных» алгоритмов даст возможность ускорить диагностику, а также повысить ее точность. Как уточнила Анастасия Ракова, на сегодня около 40 сервисов искусственного интеллекта оказывают помощь рентгенологам по 17 направлениям исследований.

Специалисты могут обращаться как к оригинальным снимкам, так и к изображениям, которые были обработаны сервисами ИИ. Нейросети помогают выявлять на компьютерной томографии признаки рака легких, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, гидроторакса. Кроме того, сервис идентифицирует рак груди, патологии легких и ряд других недугов.

Эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину стартовал более 10 лет назад по инициативе Комплекса социального развития столицы на базе Центра диагностики и телемедицины при участии департамента информационных технологий. Сервисы ИИ интегрированы в Единый радиологический информационный сервис Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы. Доступ к инновационным технология имеют около 150 медицинских организаций мегаполиса.



