ВОЗ созовёт экспертов по оспе обезьян

Всемирная организация здравоохранения объявила о созыве ведущих инфекционистов и вирусологов со всего мира на чрезвычайную встречу, на которой планируется обсудить текущую вспышку оспы обезьян, сообщает The Telegraph.

По данным издания, особое внимание будет уделено способам распространения вируса, а также вакцинации.