ВОЗ созовёт экспертов по оспе обезьян
Всемирная организация здравоохранения объявила о созыве ведущих инфекционистов и вирусологов со всего мира на чрезвычайную встречу, на которой планируется обсудить текущую вспышку оспы обезьян, сообщает The Telegraph.
По данным издания, особое внимание будет уделено способам распространения вируса, а также вакцинации.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия вооружена всем необходимым для борьбы с обезьяньей оспой.
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