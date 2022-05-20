Медведев прокомментировал выявление случаев оспы обезьян в Европе

Выступая на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций он отметил, что это «не самые приятные новости.

«Это единичные случаи, но они, конечно, тоже внушают серьёзное беспокойство», - сказал Медведев.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ведомством принимаются все необходимые меры, риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий, сообщает RT.

