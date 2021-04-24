СМИ: Во Франции вместо вакцины Pfizer пациентам вкололи физраствор

Ошибочную инъекцию получили 140 пациентов. Им снова придется прийти на укол, чтобы пройти вакцинацию. После введения физраствора никто не пострадал – вещество безвредно для организма человека.

Напомним, вакцинация от COVID-19 началась во Франции в конце декабря. Первую дозу вакцины получили около 14 миллионов граждан.

