Франция провела вакцинацию среди всех жителей домов престарелых

Практически каждый житель домов престарелых во Франции получил хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Оливье Верана.

Он добавил, что вакцину также получили более двух третей всего медицинского персонала и 80% персонала старше 50 лет.

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По словам министра, усилия Франции по вакцинации жителей домов престарелых привели к значительному снижению показателей смертности: с конца декабря по начало марта ежедневная смертность в домах престарелых сократилась с 700 до 300 человек.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусФранция
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