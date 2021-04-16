Франция провела вакцинацию среди всех жителей домов престарелых
Практически каждый житель домов престарелых во Франции получил хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Оливье Верана.
Он добавил, что вакцину также получили более двух третей всего медицинского персонала и 80% персонала старше 50 лет.
По словам министра, усилия Франции по вакцинации жителей домов престарелых привели к значительному снижению показателей смертности: с конца декабря по начало марта ежедневная смертность в домах престарелых сократилась с 700 до 300 человек.
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