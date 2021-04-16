Франция провела вакцинацию среди всех жителей домов престарелых

Практически каждый житель домов престарелых во Франции получил хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Оливье Верана.

Он добавил, что вакцину также получили более двух третей всего медицинского персонала и 80% персонала старше 50 лет.