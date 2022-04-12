СМИ: Власти Шанхая ослабили карантинные меры
Власти Шанхая разрешили некоторым жителям покидать дома. Об этом сообщает международное новостное агентство Associated Press.
Это первое послабление после введения жестких карантинных мер в мегаполисе две недели назад из-за роста случаев заражения COVID-19.
Ослабление карантинных мер затронуло примерно четверть населения Шанхая, а именно около 6,6 млн человек. Остальные пока должны оставаться дома.
Между тем, в Минздраве КНР отметили, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Шанхае остается сложной.
Карантин в Шанхае был введен 28 марта, большинство предприятий, рынков и магазинов были вынуждены прекратить работу, жителям было предписано оставаться дома.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru