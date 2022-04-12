СМИ: Власти Шанхая ослабили карантинные меры

Это первое послабление после введения жестких карантинных мер в мегаполисе две недели назад из-за роста случаев заражения COVID-19.

Ослабление карантинных мер затронуло примерно четверть населения Шанхая, а именно около 6,6 млн человек. Остальные пока должны оставаться дома.

Между тем, в Минздраве КНР отметили, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Шанхае остается сложной.

Карантин в Шанхае был введен 28 марта, большинство предприятий, рынков и магазинов были вынуждены прекратить работу, жителям было предписано оставаться дома.



