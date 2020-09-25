СМИ: Власти Москвы могут вернуть карантин для пожилых граждан
Власти Москвы обсуждают возможность возобновления карантинных мер в отношении пожилых граждан и граждан с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Связана мера с ухудшением ситуации с коронавирусом. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что наблюдается серьезный рост заразившихся, нуждающихся в госпитализации. Сегодня он призвал граждан старше 65 лет по возможности оставаться дома, а работодателей отправить сотрудников на удаленную работу, пишет «Свободная пресса».
При этом «закрывать» экономику или возвращаться к пропускному режиму в Москве власти пока не планирует, сообщает телеканал «360».
По данным оперштаба столицы, за последнюю неделю число выявленных случаев заражения выросло на 30%.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 595 / сут.
Умерли
19 948+149 / сут.
Выздоровели
930 тыс.+6 130 / сут.
- В Приамурье убили краснокнижного амурского тигра Павлика
- Разработчик «Новичка» заявил, что следы ингибиторов холинэстеразы у Навального могли найти после комы
- Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника в КНДР
- ЦУМ за нарушение масочного режима оштрафован на миллион рублей
- СМИ: Власти Москвы могут вернуть карантин для пожилых граждан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru