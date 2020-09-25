СМИ: Власти Москвы могут вернуть карантин для пожилых граждан

Власти Москвы обсуждают возможность возобновления карантинных мер в отношении пожилых граждан и граждан с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Связана мера с ухудшением ситуации с коронавирусом. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что наблюдается серьезный рост заразившихся, нуждающихся в госпитализации. Сегодня он призвал граждан старше 65 лет по возможности оставаться дома, а работодателей отправить сотрудников на удаленную работу, пишет «Свободная пресса».

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При этом «закрывать» экономику или возвращаться к пропускному режиму в Москве власти пока не планирует, сообщает телеканал «360».

По данным оперштаба столицы, за последнюю неделю число выявленных случаев заражения выросло на 30%.

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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
ТЕГИ:МоскваКарантинКоронавирус
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