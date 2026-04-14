Сенатор рассказал, как работа перед пенсией увеличивает выплаты

Продолжение трудовой деятельности в предпенсионном возрасте может повысить размер будущей пенсии при условии официального трудоустройства и уплаты страховых взносов. Об этом сообщил сенатор Игорь Мурог в беседе с RT.

По его словам, один из механизмов роста выплат связан с премиальными коэффициентами: за каждый год работы после достижения пенсионного возраста без оформления пенсии начисляются дополнительные надбавки, которые увеличивают ежемесячные выплаты.



Кроме того, дополнительный стаж и заработок позволяют накапливать пенсионные баллы, напрямую влияющие на размер пенсии.

Сенатор отметил, что даже после возникновения права на пенсию продолжение работы дает возможность увеличить количество баллов и, соответственно, итоговые выплаты, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
