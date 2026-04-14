Сенатор рассказал, как работа перед пенсией увеличивает выплаты

Продолжение трудовой деятельности в предпенсионном возрасте может повысить размер будущей пенсии при условии официального трудоустройства и уплаты страховых взносов. Об этом сообщил сенатор Игорь Мурог в беседе с RT.

По его словам, один из механизмов роста выплат связан с премиальными коэффициентами: за каждый год работы после достижения пенсионного возраста без оформления пенсии начисляются дополнительные надбавки, которые увеличивают ежемесячные выплаты.