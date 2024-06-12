СМИ: В Россию прекратят поставлять американский препарат от диабета
Швейцарская компания Swixx BioPharma прекратит поставки в Россию препарата от диабета «Хумалог», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение американской фармацевтической компании Eli Lilly.
Она также сообщила о приостановке экспорта «неосновных» лекарств в РФ, сосредоточившись на поставках препаратов от рака и диабета.
Как заявили в компании «Герофарм», уход Eli Lilly не должен отразиться на российских пациентах, так как американская компания планомерно снижал объемы поставок оригинальных препаратов в РФ, отдавая предпочтение другим рынкам.
В Росздравнадзоре заявили, что в гражданском обороте находится более миллиона упаковок препаратов с МНН «инсулин лизпро» российского и зарубежного производства.
Ранее российское подразделение фармкомпании AstraZeneca подало заявление в управление Следственного комитета по Московской области на производителя лекарств «Химико-фармацевтический комбинат "Акрихин"» из-за лекарства «Форсига» для пациентов с сахарным диабетом второго типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru