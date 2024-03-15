«Ажиотаж прошел»: В отрасли не ожидают дефицита тест-полосок для диабетиков
Николай Беспалов заявил НСН, что продажи тест-полосок резко упали из-за «запасов» потребителей.
Продажи тест-полосок для диабетиков резко упали из-за «запасов» потребителей, заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в интервью НСН. Он подчеркнул, что дефицита на рынке не ожидается, а отечественные производители смогут при необходимости удовлетворить спрос.
Продажи тест-полосок для диабетиков в российских аптеках упали на несколько десятков миллионов штук, пишут «Известия». Особенно это коснулось импортного сегмента. По мнению экспертов, иностранные производители свои поставки уже значительно снизили, а российские пока не успели заполнить нишу. В Минздраве заверили, что дефицита тест-полосок в стране не ожидается.
«Проблем на этом рынке ожидать не стоит, а падение, которое наблюдалось в прошлом году, связано с большим объемом закупок 2022 года. В 2022 году был ажиотаж, были опасения, что поставки этого ассортимента могут прекратиться. Люди формировали запасы, в 2023 году поэтому необходимость в полосках была ниже. Плюс расходовались запасы, которые делали еще раньше», - объяснил он.
Также растет число пациентов, которые получают тест-полоски бесплатно в рамках льготных программ, отметил Беспалов.
«Есть еще один фактор. Значительная часть пациентов получают тест-полоски бесплатно в рамках льготных программ. Тот объем, который приходится на розницу, это не вся потребность. Здесь участвует государство активно. Объем гарантий государства растет, а объем закупок в рознице снижается. Это вопрос перетока из одного канала в другой», - добавил он.
По его словам, Россия при необходимости может сама производить достаточное количество глюкометров и тест-полосок, дефицита на рынке не ожидается.
«У нас есть крупный отечественный производитель, который выпускает глюкометры и тест-полоски. У него серьезная доля на рынке. Поэтому проблем в случае чего не возникнет. Единственный вопрос в том, что тест-полоски одного производителя не подходят к приборам другого. Такая замена не всегда возможна. Но это совсем крайние меры. Сейчас каких-то поводов для беспокойства в отношении этого ассортимента нет совсем», - заключил собеседник НСН.
В России динамику цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства удается обеспечивать ниже уровня инфляции, заявил ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает «Радиоточка НСН».
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