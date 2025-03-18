АТОР опровергла вспышку ротавируса в Египте

По словам представителей ассоциации, российские страховщики и туроператоры не наблюдают всплеск обращений туристов с данным заболеванием. В частности, в компанию «Евроинс Туристическое Страхование» и к туроператору Coral Travel, головная группа которого владеет объектом в Макади, упомянутым в СМИ, путешественники с этой проблемой не обращалась.

Отдыхающие в Хургаде туристы также не подтвердили всплеск заболеваний в беседе с порталом TourDom.ru.

Ранее после массового отравления едой из доставки в Крыму возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

