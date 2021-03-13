СМИ: В Норвегии трое медиков попали в больницу с тромбами после вакцины AstraZeneca

«Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре», - подтвердили данные СМИ в Норвежском институте здравоохранения.

Ранее глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» настороженно отозвался о побочных эффектах зарубежной вакцины. По его словам, риски, связанные с образованием тромбов, представляют серьезную опасность для использующих препарат граждан.

«Я в первый раз слышу, чтобы после вакцины образовывались тромбы. Это очень настораживает... Тромбоз – опасная вещь, перекрывается движение крови по данной артерии или по вене. Все, что впоследствии должно питаться, подвергается омертвению. После тромба прекращается питание клеток тканей и органов», - рассказал он.

