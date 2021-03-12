Шесть стран заявили о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca
Премьер-министр Прают Чан-Оча и другие члены правительства Таиланда пока не будут вакцинироваться препаратом AstraZeneca, сообщает ТАСС.
Политики должны были первыми в стране получить прививку от коронавируса, однако власти решили отложить вакцинацию вслед за европейскими странами после сообщений об образовании у тромбов у привитых граждан.
Первой о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca объявили власти Дании. Затем запрет на применение этой вакцины ввели в Норвегии, Исландии, Италии и Польши. При этом связь между вакциной и произошедшим не установлена, проводятся все необходимые проверки.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что тщательно изучают поступающие сообщения о вакцине AstraZeneca, сообщает RT.
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