Шесть стран заявили о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca

Премьер-министр Прают Чан-Оча и другие члены правительства Таиланда пока не будут вакцинироваться препаратом AstraZeneca, сообщает ТАСС.

Политики должны были первыми в стране получить прививку от коронавируса, однако власти решили отложить вакцинацию вслед за европейскими странами после сообщений об образовании у тромбов у привитых граждан.

Первой о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca объявили власти Дании. Затем запрет на применение этой вакцины ввели в Норвегии, Исландии, Италии и Польши. При этом связь между вакциной и произошедшим не установлена, проводятся все необходимые проверки.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что тщательно изучают поступающие сообщения о вакцине AstraZeneca, сообщает RT.

