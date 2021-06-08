Минздрав: Привившимся «Спутником V» может понадобиться ревакцинация другой вакциной

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев допустил, что россиянам, привившимся от коронавируса вакциной «Спутник V», может понадобиться ревакцинация вакцинами «КовиВак» или «ЭпиВакКорона».

«Как прогнозируют наши уважаемые ученные, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем "Спутник V", а именно "КовиВаком" или "ЭпиВакКороной"», - сказал Гриднев, выступая в Госдуме.

При этом замминистра отметил, что исследования в данном направлении еще продолжаются.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что россиянам не нужно выбирать, каким препаратом привиться, надо лишь решиться на вакцинацию. Так он прокомментировал появление вакцины «КовиВак» центра имени Чумакова в гражданском обороте в Москве.

«Спутник V» - первая в мире вакцина от коронавируса. Кроме нее, российские ученые разработали препараты «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт».

