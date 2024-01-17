СМИ: ученые создали коронавирус GX-P2V со 100% смертностью

Издание Daily Mail, со ссылкой на неопубликованный препринт исследования ученых из Пекина утверждает, что связанные с китайской армией ученые клонировали вирус, похожий на Covid, обнаруженный у панголинов, известный как GX_P2V, и использовали его для заражения мышей, которые были «очеловечены», и тем самым «создали» штамм Covid со 100%-ной смертоносностью мышей.



Также издание приводит мнение нескольких ученых об опасности данного исследования, при этом ссылка на исследование изданием не приводится, а само издание описывает исследование, как пока неопубликованное.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посоветовал россиянам носить маски в период подъёма заболеваемости респираторными инфекциями, напоминает «Радиоточка НСН».

