СМИ: средство от алкоголизма снижает риск смерти от коронавируса
Препарат от алкоголизма, применяемый в наркологии уже 60 лет, оказался эффективен против COVID-19, сообщают «Известия» со ссылкой на американских ученых, которые проанализировали данные более 2 тыс. пациентов.
«Дисульфирам», которым снимают тягу к спиртному, снизил количество случаев коронавируса на 34% и защитил тех, кто заболел, от смерти.
Эксперты считают, что лекарство воздействует на фермент, необходимый для размножения SARS-CoV-2 в организме.
Как сообщалось, респиратор дает наибольшую защиту от коронавируса. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, терапевт Алексей Парамонов.
По его словам, именно респиратор без клапана защищает таким образом, что «ни вас заразить нельзя, ни вы заразить не можете».
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