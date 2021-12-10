Медик раскрыл лучший способ защиты от коронавируса

«Если у вас есть хотя бы минимальные подозрения, что вы заразны, нужно носить респиратор без клапана. Не маску, не респиратор с клапаном», – сказал в интервью «Радио 1» Парамонов.

Ранее группа американских ученых разработала ограничивающее распространение коронавируса средство в виде жевательной резинки. Между тем врач и телеведущий Александр Мясников заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что жвачка никогда не заменит вакцину от коронавируса, но будет пользоваться большей популярностью из-за противников вакцинации.

