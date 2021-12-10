Медик раскрыл лучший способ защиты от коронавируса

Респиратор дает наибольшую защиту от коронавируса. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, терапевт Алексей Парамонов.

По его словам, именно респиратор без клапана защищает таким образом, что «ни вас заразить нельзя, ни вы заразить не можете».

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«Если у вас есть хотя бы минимальные подозрения, что вы заразны, нужно носить респиратор без клапана. Не маску, не респиратор с клапаном», – сказал в интервью «Радио 1» Парамонов.

Ранее группа американских ученых разработала ограничивающее распространение коронавируса средство в виде жевательной резинки. Между тем врач и телеведущий Александр Мясников заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что жвачка никогда не заменит вакцину от коронавируса, но будет пользоваться большей популярностью из-за противников вакцинации.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Защитная маскаКоронавирус
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