Компания Pfizer отказалась от разработки собственной альтернативы «Оземпику»
Американская фармацевтическая компания Pfizer на своём официальном сайте объявила об отказе от разработки собственного препарата от ожирения.
Речь идёт о средстве дануглипрон, которое должно было стать альтернативой популярному средству «Оземпик» от корпорации Novo Nordisk.
Отмечается, что свернуть проект было решено после лекарственного повреждения печени одного из пациентов, участвовавших в испытании.
«Участник... столкнулся с повреждением печени, потенциально вызванным лекарством. Оно было устранено после прекращения приёма», - указали в Pfizer.
В заявлении также говорится, что теперь компания намерена сосредоточиться на препаратах для профилактики и терапии ожирения.
Ранее основатель и президент сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов заявил «Радиоточке НСН», что препарат «Оземпик», который активно используют для похудения, только проходит тестирование, возможны «сюрпризы» в виде новых побочных эффектов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru