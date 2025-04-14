Компания Pfizer отказалась от разработки собственной альтернативы «Оземпику»

Речь идёт о средстве дануглипрон, которое должно было стать альтернативой популярному средству «Оземпик» от корпорации Novo Nordisk.

Отмечается, что свернуть проект было решено после лекарственного повреждения печени одного из пациентов, участвовавших в испытании.

«Участник... столкнулся с повреждением печени, потенциально вызванным лекарством. Оно было устранено после прекращения приёма», - указали в Pfizer.

В заявлении также говорится, что теперь компания намерена сосредоточиться на препаратах для профилактики и терапии ожирения.

Ранее основатель и президент сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов заявил «Радиоточке НСН», что препарат «Оземпик», который активно используют для похудения, только проходит тестирование, возможны «сюрпризы» в виде новых побочных эффектов.

