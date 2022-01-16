СМИ: Ошибки при приготовлении яиц навредят здоровью

Ошибки, допущенные во время приготовления яиц, могут навредить здоровью. Речь идет о переваренных и недоваренных яйцах, отмечается на портале Sohu.

Назван продукт, повышающий риск рака

Излишняя тепловая обработка приведет к тому, что сера и железо, которые содержатся в яйцах, распадутся на другие вещества. При этом любители яиц всмятку могут получить отравление из-за недоваренного продукта. Подчеркивается, что особо опасно это для детей.

Также вредным для человека может оказаться способ приготовления яиц в растворе с коричневым сахаром. Такой вариант готовки

Опасным посчитали и способ варки яиц в коричневом сахаре. Такой вариант готовки может привести к образованию вредных для организма элементов.

Злоупотребление красным мясом, сыром и яйцами может спровоцировать инсульт и тромбоз у людей старше 45 лет, сообщил врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев.

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ТЕГИ:ЗдоровьеКулинарияЕдаЯйца
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