СМИ: Ошибки при приготовлении яиц навредят здоровью

Излишняя тепловая обработка приведет к тому, что сера и железо, которые содержатся в яйцах, распадутся на другие вещества. При этом любители яиц всмятку могут получить отравление из-за недоваренного продукта. Подчеркивается, что особо опасно это для детей.

Также вредным для человека может оказаться способ приготовления яиц в растворе с коричневым сахаром. Такой вариант готовки

Опасным посчитали и способ варки яиц в коричневом сахаре. Такой вариант готовки может привести к образованию вредных для организма элементов.

Злоупотребление красным мясом, сыром и яйцами может спровоцировать инсульт и тромбоз у людей старше 45 лет, сообщил врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев.

