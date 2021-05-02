Названы продукты, способные вызывать инсульт

Злоупотребление красным мясом, сыром и яйцами может спровоцировать инсульт и тромбоз у людей старше 45 лет, сообщил радиостанции «Говорит Москва» врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев.

Мясников назвал «мигрень с аурой» предвестником инсульта

Он призвал не есть красное мясо чаще, чем два раза в неделю. При этом порция не должна превышать 150 грамм. По словам Карасеве, некоторые бактерии умеют делать из вышеперечисленных продуктов очень токсичное соединение - триметиламин. В конечном счете, это приводит к образованию атеросклеротической бляшки, вокруг которой начинается турбулентное движение крови, что и является источником тромбоза, а впоследствии - инсульта и инфаркта.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что головная боль может быть первым предвестником инсульта в случае, когда перед приступом мигрени у человека есть странные предчувствия, которые доктор назвал «аурой».

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ТЕГИ:ИнсультЯйцоСырМясо
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