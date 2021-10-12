Назван продукт, повышающий риск рака
Британские ученые назвали продукт, который повышает риск развития агрессивной формы рака на 70 процентов. Этим продуктом оказались обычные куриные яйца. Результаты исследования опубликованы в Daily Express.
У мужчин, часто употреблявших много холина, содержащегося в яйцах, риск летального рака простаты оказался на 70 процентов больше, чем у людей с его наименьшим содержанием. При этом рак простаты – вторая причина смерти от онкологических заболеваний у мужчин. Особенно опасно это заболевание для мужчин старше 50 лет.
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