Назван продукт, повышающий риск рака

Британские ученые назвали продукт, который повышает риск развития агрессивной формы рака на 70 процентов. Этим продуктом оказались обычные куриные яйца. Результаты исследования опубликованы в Daily Express.

У мужчин, часто употреблявших много холина, содержащегося в яйцах, риск летального рака простаты оказался на 70 процентов больше, чем у людей с его наименьшим содержанием. При этом рак простаты – вторая причина смерти от онкологических заболеваний у мужчин. Особенно опасно это заболевание для мужчин старше 50 лет.

