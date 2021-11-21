СМИ назвали пищевую добавку, на 91% повышающую риск развития рака у мужчин

Исследователи провели эксперимент с участием около 35 тыс. человек. Ученые остановили эксперимент, обнаружив, что некоторые из пищевых добавок стимулировали развитие раковых опухолей.

Как выяснили ученые, селен на 91% увеличивал вероятность появления рака простаты у пациентов с высокой концентрацией селена в организме, пишет Газета.ru.

Ранее британские медики назвали признаки развития рака ротовой полости - красные или белые пятна на слизистой оболочке рта или языке.

