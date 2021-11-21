СМИ назвали пищевую добавку, на 91% повышающую риск развития рака у мужчин
Употребление селена с витамином E на 91% повышает риск развития рака простаты у мужчин. Об этом сообщает британская газета Express со ссылкой на исследование Journal of the National Cancer Institute.
Исследователи провели эксперимент с участием около 35 тыс. человек. Ученые остановили эксперимент, обнаружив, что некоторые из пищевых добавок стимулировали развитие раковых опухолей.
Как выяснили ученые, селен на 91% увеличивал вероятность появления рака простаты у пациентов с высокой концентрацией селена в организме, пишет Газета.ru.
Ранее британские медики назвали признаки развития рака ротовой полости - красные или белые пятна на слизистой оболочке рта или языке.
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