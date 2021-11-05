Британские медики назвали первые симптомы рака ротовой полости

Красные или белые пятна на слизистой оболочке рта или языке могут предупреждать о развитии рака ротовой полости. Об этом пишет издание Express, ссылаясь на данные британских медиков.

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Как отметили специалисты, признаками онкологического заболевания могут также быть язвы, не заживающие более трех недель, появление аномальной шишки на шее, постоянная боль в горле или ухе, затрудненное глотание, пишет РИА ФАН. Кроме того, предвестниками болезни может быть изменение речи, например, охриплость голоса.

При этом медики подчеркивают, что такие симптомы могут предупреждать и о других заболеваниях, отмечает РЕН ТВ. Специалисты советуют не паниковать при обнаружении тревожных признаков и немедленно обратиться к врачу.

Рак ротовой полости поражает ее внутренние поверхности, заднюю стенку глотки, миндалины, слюнные железы, губы. Чаще всего заболевание встречается у мужчин старше 40 лет.

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ФОТО: pixabay.com
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