Британские медики назвали первые симптомы рака ротовой полости
Красные или белые пятна на слизистой оболочке рта или языке могут предупреждать о развитии рака ротовой полости. Об этом пишет издание Express, ссылаясь на данные британских медиков.
Как отметили специалисты, признаками онкологического заболевания могут также быть язвы, не заживающие более трех недель, появление аномальной шишки на шее, постоянная боль в горле или ухе, затрудненное глотание, пишет РИА ФАН. Кроме того, предвестниками болезни может быть изменение речи, например, охриплость голоса.
При этом медики подчеркивают, что такие симптомы могут предупреждать и о других заболеваниях, отмечает РЕН ТВ. Специалисты советуют не паниковать при обнаружении тревожных признаков и немедленно обратиться к врачу.
Рак ротовой полости поражает ее внутренние поверхности, заднюю стенку глотки, миндалины, слюнные железы, губы. Чаще всего заболевание встречается у мужчин старше 40 лет.
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